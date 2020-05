THE OTHER: Neues Album

Die deutsche Horror-Punk-Band THE OTHER wird am 12.06.2020 via Drakkar Entertainment ihr neues Album "Haunted" veröffentlichen.



Auch auf dem achten Album sind wieder zahlreiche Outsider, Serienkiller und diverse andere Kreaturen am Start. Rod Usher sagt dazu: "Ich habe in den Texten ziemlich viele Frauen umgebracht. Es ist die nötige künstlerische Verarbeitung einer ziemlich heftigen Erfahrung und noch größeren Enttäuschung. Edgar Allan Poe lässt da nicht nur ein bisschen grüßen. Er ist ein sechstes Bandmitglied im dunklen Geiste."



Die Tracklist liest sich so:

1. Mark Of The Devil

2. We're All Dead

3. Turn It Louder

4. Dead To You - Dead To Me

5. Was uns zerstört

6. On My Skin

7. 1408 & 217

8. Vampire Girl

9. Absolution

10. Fading Away

11. Creepy Crawling

12. To Hell And Back

13. The Silence After The First Snow

Quelle: Drakkar Entertainment Redakteur: Swen Reuter Tags: the other haunted were all dead rod usher horror punk edgar allan poe