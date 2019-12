THE PROPHECY 23: Neues Album

Die Thrash-Metal-Band THE PROPHECY 23 wird am 20.03.2020 ihr neues Album "Fresh Metal" via Massacre Records veröffentlichen.



Neben dem Cover wurde bereits die Tracklist bekannt gegeben. Die erste Single soll Ende Januar erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. We Love Fresh Metal

2. No Deep Talks, Just Drinks

3. Caps, Trucks And Rock 'N' Roll

4. Pump It Up

5. I Wish I Could Skate

6. Beach, Waves, Beer, Babes

7. Calm Down

8. Intergalactic Anti Capitalism

9. We Kindly Ask To Shred

10. Mammon

11. Mexico Maya Mosh

12. P Y L

13. Prankster

14. The Greenwolf



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

07.02.2020 DE Mannheim - 7er Club

21.03.2020 DE Lörrach - Altes Wasserwerk

25.04.2020 DE Leonberg - Höfingen

