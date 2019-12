THE QUIREBOYS: Der Nikolaus hat

Die britischen Haudegen THE QUIREBOYS werden am Nikolaus-Tag einen Mitschnitt ihrer "35th Anniversary-Performance" in der Londoner "O2 Forum Kentish Town" vom 14. September dieses Jahres veröffentlichen.

"35 And Live", so der Titel des Live-Dokuments erscheint exklusiv in digitaler Form und sollte keinen Fan enttäuschen. Wie auch, sieht die Trackliste doch folgendermaßen aus:

Hey You

There She Goes Again

Misled

Roses & Rings

Man On The Loose

Take Me Home

Sweet Mary Ann

Whippin’ Boy

I Don’t Love You Anymore

Long Time Comin’

7 O’clock

Mona Lisa Smiled

7 Deadly Sins

Original Black Eyed Son

This Is Rock’n’roll

Sex Party And Mayfair