THE RASMUS bringt KLOGR mit auf Tour

Die Finnen werden einen Abstecher in unsere Breiten machen und vier Auftritte in Deutschland und Österreich absolvieren. Dazu werden die Italienisch-US-amerikanischen Alternative-Metaller KLOGR mitkommen, die gerade ihr neues Album "Keystone" veröffentlicht haben. Wr mal reinhören möchte, hier ist 'Sleeping Through The Seasons": Youtube.

Hier sind die Tourdaten:

10.11. Hamburg, Markthalle

11.11. Berlin, Columbia Theater

16.11. Wien, Simm Club

20.11. Köln, Kantine