THE RAZ mit Lyric-Video und Single

Raz-N-Roll nennt die US-Hard-Blues-Band THE RAZ ihren Musikstil, der sich ab 09.02.2018 auf der ebenfalls mit "The Raz" betitelten Debüt-Scheibe der Blues-Rocker wiederfindet. Wer sich darunter nichts vorzustellen vermag, teste das Lyric-Video zur Single 'No One To Blame'.

Anbei die gesamte Tracklist:

1. Black Garden (6:03)

2. No One To Blame (4:55)

3. Different Colored Leaves (4:45)

4. Since I Lost You (4:14)

5. 13 Years (5:01)

6. My Woman (3:02)

7. Mystery (4:09)

8. No Surprise (4:13)

9. What’s Real (7:32)