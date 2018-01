MR.IRISH BASTARD schlägt zu

Fans des Irish Folk Punk kommen am 02.03.2018 auf ihre Kosten. An diesem Tage nämlich erscheint mit "The Desire Of Revenge" das neue Album der Folk Punks von MR. IRISH BASTARD. Damit der Punk richtig abgeht, bieten sich die folgenden Live Termine an:

09.03. Hamburg, Logo

10.03. Braunschweig, Eulenglück

16.03. Essen, Turock

17.03. München, Backstage

23.03. Frankfurt, Nachleben

24.03. Köln, Jungle

29.03. Magdeburg, Factory

30.03. Berlin, Musik + Frieden

31.03. Rostock, MauClub

06.04. Hannover, Lux

07.04. Dresden, Scheune

Und in der Festival-Saison geht es dann weiter:

14.04.18, Dächingen, Rocknacht / Frühlingsfest

27.04.18, Aarburg - CH, Musigburg

28.04.18, Saarwellingen, Antattack

26.05.18, Visbek, Visbek rockt

1.-3.06.2018, Kiew, Irish Fest

23.06.18, Abenberg, Feuertanz Festival

30.06.18, Würzburg, Mission Ready F.

14.07.18, Büsum, Irish im Koog

21.07.18, Weiler, Krawall im Stall

03.08.18, Feraltorf CH, Highlandgames

31.08.18, Gießen, Freudentanz Festival