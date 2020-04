THE RETICENT covert METALLICA

Die kanadische Prog-Metal-Gruppe THE RETICENT hat - passend zum Bandnamen - einen akustisch wie optisch sehr reduzierten Clip zum METALLICA-Klassiker 'Fade To Black' bei YouTube hochgeladen. Die Nummer soll auf dem neuen Album "The Oubliette" vertreten sein, das später im Jahr erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: the reticent fade to black the oubliette metallica