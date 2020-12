THE RUINS OF BEVERAST: Neuer Song 'Kromlec’h Knell' veröffentlicht

Die Black-Metal-Band THE RUINS OF BEVERAST hat einen neuen Song mit dem Namen 'Kromlec’h Knell' veröffentlicht. Es ist der erste Track vom neuen Album "The Thule Grimoires", welches am 05.02.2021 via Ván Records erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

1. Ropes Into Eden 12:42

2. The Tundra Shines 11:18

3. Kromlec'h Knell 8:33

4. Mammothpolis 6:22

5. Anchoress In Furs 9:11

6. Polar Hiss Hysteria 7:13

7. Deserts To Bind And Defeat 14:07

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: the ruins of beverast the thule grimoires kromlech knell