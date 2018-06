THE SKULL: Neues Album im September!

Die Doomster um Eric Wagner (ex TROUBLE) haben eben einen Appetizer zu ihrem nächsten Album "The Endless Road Turns Dark" ins Netz gestellt. Wer sich also nict bis zum 07.09.2018 gedulden kann, kann sich mit Lyric-Video zum Titelsong schon mal eingrooven. Obendrein kann man auch schon mal das ebenso schön-schaurige Coverartwork genießen.

