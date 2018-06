ULTRAPHONIX: Debütalbum kommt im August, erstes Video online!

Am 3. August wird "Original Human Music", das Debüt von ULTRAPHONIX erscheinen. Der Name dieses Unternehmens mag neu sein, die Protagonisten, allen voran Corey Glover und George Lynch dagegen kennt und schätzt die Rockwelt sein Jahrzehnten. Das vom renommierten Bassisten Pancho Tomaselli (u.a. PHILM, TOWER OF POWER) und dem gefragten Studio-Drummer Chris Moore vervollständigte Quartett hat sich von Bob Daspit (u.a. bereits für Sammy HAGAR tätig) soundtechnisch unterstützen lassen und wird uns im Sommer mit einem musikalischen Feuerwerk, das Einflüsse aus Rock, Funk und Jazz beinhaltet, die Ehre erweisen.

Schon jetzt gibt es mit 'Walk Run Crawl' die erste Single online zu beziehen, ebenso das dazugehörige Video: