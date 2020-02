THE STROKES: Das verflixte siebente Jahr steht an der Tür

THE STROKES sind eine dieser Bands, die mit ihrem Debüt "Is This It" den Hype der THE-Bands 2001 entscheidend mitgeprägt haben. Sieben Jahre sind seit dem letzten Album der band vergangen, nun wird am 10.04.2020 das neue "The New Abnormal" über Cult/ RCA veröffentlicht.

Als erstes Schnupperchen davon gibt es das Stück 'At The Door'.