THE TANGENT: Trailer zu 'Proxy'

Die Bereitprogger laden zu einer ersten Hörprobe von ihrem kommenden Album 'Proxy' ein: Youtube.

Klingt nach einem Fest für Freunde des gepflegten Gedudels! Das zehnte Album der Band wird folgende Lieder enthalten:

1. Proxy

2. The Melting Andalusian Skies

3. A Case of Misplaced Optimism

4. The Adulthood Lie

5. Supper’s Off

6. Excerpt From “Exo-Oceans” (Bonus Track)

Das Album wird es ab 16. November als Digi-Pack, LP+CD-Paket und Download geben. Vorbestellungen können bereits im Inside Out Shop abgegeben werden.