BETONTOD in den Charts

"Vamos" ist in die Charts der drei deutschsprachigen Länder gestiegen: In der Schweiz wurde Rang 63 erreicht, in Östereich ging es bis auf Platz 49 und in Deutschland sogar auf Platz 8! Wir gratulieren und sagen euch, dass man das Album immer noch in diesen Shops bestellen kann, und dann feiern wir nochmal mit der aktuellen Single 'Boxer': Youtube.

Demnächst auch auf Tournee:

05.10. Berlin - Huxleys Neue Welt

06.10. Cologne - Kantine

12.10. Geiselwind - Music Hall

13.10. Munich - TonHalle

19.10. Hamburg - Mehr! Theater

20.10. Frankfurt - Batschkapp

26.10. Pratteln - Z7

27.10. Stuttgart - LKA Longhorn

02.11. Dortmund - Westfalenhalle 3A

03.11. Leipzig - Täubchenthal