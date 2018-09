THE TANGENT kündigt neues Album an

Das zehnte Studiowerk des Progger wird "Proxy" heißen und am 16. November erscheinen. Die Band besteht aus dem Mastermind Andy Tillison sowie Jonas Reingold (FLOWER KINGS, THE SEA WITHIN, STEVE HACKETT BAND), Theo Travis (SOFT MACHINE, TRAVIS-FRIPP), Luke Machin (MASCHINE, FRANCIS DUNNERY BAND), Steve Roberts (ex MAGENTA, GODSTICKS) sowie als Gast Goran Edman (KARMAKANIC). Auf dem Album werden folgende Lieder zu finden sein:

1. Proxy

2. The Melting Andalusian Skies

3. A Case of Misplaced Optimism

4. The Adulthood Lie

5. Supper’s Off

6. Excerpt From “Exo-Oceans” (Bonus Track)

Das Album wird es als Didipack, LP+CD-Paket und Download geben.