THE THREE TREMORS mit Pearl-Harbour-Gedächtnisvideo

Von Harry Conklin, Tim Owens und Sean Peck - in dieser Formation bekannt als THE THREE TREMORS - gibt es einen neuen Videoclip im Gedenken an den japanischen Überfall vom 07.12.1941 auf Pearl Harbour und den damit verbundenen Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in den zweiten Weltkrieg.



An patriotischen Untertönen mangelt es den drei Tremören hierbei ebensowenig wie an Air-Raid-Siren-Vocals und hartem US-Power-Metal. Doch schaut und hört selbst, wie man 'Fly Or Die' in Szene gesetzt hat:

