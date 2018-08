THE TWINS: Biografie

Im Juni 2018 erschien nach 25 Jahren ein neues Album der Band THE TWINS. "Living For The Future" wurde am 22.06.2018 veröffentlicht. In diesem Zuge wurde seinerzeit angekündigt, dass auch noch ein Buch erscheinen soll.



Am 15.08.2018 ist es soweit. "Die Abenteuter der Twins" wird dann veröffentlicht. Geschrieben wurde es von Sven Dohrow, einem der Mitglieder des Duos.



Während bis jetzt eine auf 500 Stück limitierte Auflage der Fan-Box (69,90€, bestellbar auf www.passion-factory.com) erhältlich war, kommt nun das Buch in leicht überarbeiteter Form in die Buchläden (auch unter shop@passion-factorry.com zu erwerben). Bei einer Online-Bestellung ist zudem eine persönliche Widmung möglich.



Das Buch zeichnet den Werdegang von der Gründung der Band bis hin zu den Erfolgen in den Achtzigern.

