THE VINTAGE CARAVAN in den Charts

Manchmal bin ich überrascht, was es alles in die Charts schafft. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass "Gateways" der Isländer in die deutschen Chasrt einsteigen kann, aber tatsächlich war erst auf Platz 75 Schluss. Dazu sagt Bassist Alex: "Die bisherigen Reaktionen auf unser neues Album haben uns echt überwältigt und dass wir es nun auch noch in die deutschen Top 100 geschafft haben, ist definitiv ein Meilenstein für uns! Wir sind einfach überglücklich."

Wir gratulieren.