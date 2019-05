THE VINTAGE CARAVAN kommt auf Tour

Die Isländer werden es auf der "One The Run"-Tour an diesen Orten krachen lassen:

08.06. D Gelsenkirchen - Rock Hard Festival

08.06. D Bückeburg - Rock'n'Booze Open Air

21.06. IS Reykjavík - Secret Solstice Festival

22.06. D Netphen - Freak Valley *SOLD OUT*

23.06. UK Kent - Black Deer Festival

27.06. B Werchter - Rock Werchter

11.07. IS Neskaupstaður - Eistnaflug

19.07. NL Uden - De Pul (w/ BLACK MIRRORS, BOSKAT)

20.07. NL Lichtenvoorde - Zwarte Cross

21.07. NL Koog aan de Zaan - Haltpop

23.07. SLO Tolmin - MetalDays

02.08. A Waldhausen im Strudengau - Lake On Fire

03.08. D Wacken - Wacken Open Air *SOLD OUT*

11.08. NL Leeuwarden - Into the Grave

18.08. F St. Nolff - Motocultor Festival

30.08. F Paris - O'Sullivans Backstage By the Mill

31.08. F Braud-et-Saint-Louis - Black Bass Festival

21.09. D Hamburg - Metal Dayz