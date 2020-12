THE VIRUS PROJECT: Video zu 'We Are The Virus'

Das Metal-Projekt, das die Clubs der Stadt Essen unterstützt und mittlerweile bereits über 1200 Euro für die Kultur ihrer Stadt zusammen haben, haben jetzt das Lied 'We Are The Virus' als Video veröffentlicht:

Die CD ist auf 300 Stück limitiert, holt euch euer Exemplar auf Bandcamp, bevor sie ausverkauft ist.

