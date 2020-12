GENTLE SAVAGE: Blick voraus auf's neue Album

Die bereits im Jahre 2013 gegründete finnische Classic-Rock-Band GENTLE SAVAGE kündigt für Februar 2021 ihr Debüt-Album mit dem Titel "Midnight Waylay" an. Als Vorgeschmack haben die Hard Rocker jetzt die Single 'You Never Ask Me Way' oder auch 'YNAMW' veröffentlicht, die bei Spotify zum Stream bereit steht.

Auf der Facebook-Seite der Band kann man sich außerdem ein Video von der Single Release Party ansehen.