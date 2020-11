THE VIRUS PROJECT unterstützt essener Clubs mit limitierter CD

Hinter dem Namen THE VIRUS PROJECT verbergen sich nahmhafte Musiker der deutschen Szene, die jetzt eine CD mit dem Titel "We Are The Virus" und vier Liedern und über 18 Minuten Spielzeit veröffentlicht haben. Diese CD kann über die Bandcamp-Seite bestellt werden für 10 Euro plus Porto. Man kann dort aber auch einen höheren Betrag eingeben und die Differenz wird dann direkt zur Unterstützung der Clubszene Essens weitergegeben werden.

Hier sind Rahmeninformationen:

- die CD ist ein 6-Panel-Digipak, limitiert auf 300 Exemplare

- diese Musiker wirken mit: Björn Gooßes -Vocals, Olaf Reimann - Vocals, Frank Stellmacher - Bass, Markus Siegemund - Drums, Gregor Vogt - Guitars

- die CD kostet 10 Euro plus Porto und man kann mit jedem zusätzlichen Euro die durch die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns gebeutelten Clubs unterstützen.

- veröffentlicht auf Roll The Bones Records.

- Cover von Killustrations (Björn Goosses)

- erhältlich ist die CD auf der Bandcamp-Seite, wo man auch reinhören kann.

Übrigens: Es sind nur noch 299 da, ich habe schon eine bestellt. Die klingt nämlich auch noch wirklich stark!