THE VOICE OF GERMANY: MISSION IN BLACK Sängerin begeistert

Durch eine äußerst hingebungsvolle Darbietung von LAMB OF GODs 'Ghost Walking' begeisterte die 23jährige Steffi Stuber, ihres Zeichens Frontfrau der süddeutschen Heavy Metal Band MISSION IN BLACK gestern Abend nicht nur alle vier Juroren, sondern zugleich auch Millionen Zuschauer am Bildschirm. Die Juroren bestehend aus REA GARVEY, MARK FORSTER, ALICE MERTON und SIDO wollten die hübsche Steffi mit ihrer außergewöhnlichen Stimme natürlich allesamt in ihrem Team sehen. Den Zuschlag bekam dann letzten Endes MARK FORSTER, der die Schwäbin mit einem improvisierten Ständchen zu überzeugen wusste. Wir von Powermetal.de gratulieren zu diesem verdienten Erfolg von ganzem Herzen und werden euch auch weiterhin über relevante Neuigkeiten auf ihrer wilden Reise bei "THE VOICE OF GERMANY" auf dem Laufenden halten. Zudem sind wir sehr stolz darauf, dass wir auf unserem kommenden METALLIANCE VOLUME 3 Sampler einen exklusiven Song von Steffi mit ihrer Band MISSION IN BLACK in Kooperation mit EL PUERT RECORDS präsentieren dürfen. Wer den gestrigen Auftritt verpasst haben sollte, oder einfach nochmals sehen möchte, kann dies jederzeit via YouTube tun.

