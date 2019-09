MANNTRA: Gelingt der Durchbruch?

Viel passiert gerade bei den kroatischen Folk-Metallern MANNTRA, die mit "Okya" nach drei feinen Alben in Landessprache nun ihr internationales Debüt veröffentlicht haben. Im nächsten Halbjahr stehen erstmal zwei ausgedehnte Tourneen im Vorprogramm von DIE KRUPPS und MONO INC. an. Und auch die Busenfreunde von IN EXTREMO nehmen die Kroaten für einen Gig in Wien wieder mit.



In den letzten Wochen sind auch zwei neue Videos ausgestrahlt worden, nämlich zur kroatischen Version des eigentlich auf deutsch (!) gesungenen Hits 'Murter' und zum Titelsong des neuen Albums.



Hier die Daten:



** = mit DIE KRUPPS

*** = mit MONO INC:

* = mit IN EXTREMO und HÄMATOM





22. Nov 2019. CRO - Zagreb - Dom Sportova



28. Nov 2019. CHE - Aarau - Kiff **



29. Nov 2019. DEU - Siegen - Vortex **



30. Nov 2019. DEU - Glauchau - Alte Spinnerei **



01. Dec 2019. DEU - Berlin - Kesselhaus **



02. Dec 2019. DEU - München - Strom **



03. Dec 2019. DEU - Wiesbaden - Alter Schlachthof **



04. Dec 2019. DEU - Hamburg - Logo **



05. Dec 2019. DEU - Göteborg - Musikenshus **



06. Dec 2019. SWE - Malmö - Babel **



08. Dec 2019. SWE - Wroclaw - Stary Klasztof **



10. Dec 2019. CZE - Prag - Futurum **



11. Dec 2019. AUT - Wien - Arena **



12. Dec 2019. HUN - Budapest - A 38 **



13. Dec 2019. AUT - Wien - Szene *



06. MAR 2020. DEU - Münster - Skaters Palace ***



07. MAR 2020. DEU - Köln - Carlswerk Victoria ***



12. MAR 2020. DEU - München - Backstage Werk ***



13. MAR 2020. DEU - Nürnberg - Z-Bau ***



14. MAR 2020. DEU - Wiesbaden - Schlachthof ***



15. MAR 2020. DEU - Pratteln - 27 ***



20. MAR 2020. DEU - Berlin - Columbia Halle ***



21. MAR 2020. DEU - Leipzig - Haus Auensee ***



27. MAR 2020. DEU - Oberhausen - Turbohalle 1 ***



28. MAR 2020. DEU - Stuttgart - Im Wiezmann ***



29. MAR 2020. DEU - Saarbrücken - Garage ***



03. APR 2020. DEU - HanNover - Pavillion ***



04. APR 2020. DEU - Hamburg - Sportshalle ***

Quelle: https://www.facebook.com/ManntraOfficial/ Redakteur: Thomas Becker Tags: manntra oyka murter in extremo die krupps hÄmatom