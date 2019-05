THIRD WAVE mit weiterem Video

Nächste Woche wird "Metamorphosis" erscheinen, das zweite Album der Hessen. Daraus gibt es jetzt einen zweiten Song zu hören, nämlich 'Catharsis': Youtube.

Die Jungs werden ihren Metal hier auf die Bühnen bringen:

18.05. Frankfurt - Elfer Club w/ Libation & Black Parable

25.05. Gelnhausen - Lorbass w/ CERTAIN SKIES & Honor In Defeat

15.06. Emmendingen - Schlosskeller w/ Crevaz & Backstabbed

29.06. Frankfurt - Speak Easy Speak Easy Sommerfest 2019

19.10. Darmstadt - Oetinger Villa Metal Up Your Life 8