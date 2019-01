THORNBRIDGE: Neues Lyrik-Video online

Die deutschenPower-Metaller THORNBRIDGE veröffentlichen mit 'Ember In The Winter Grove', nun einen neuen Lyrik-Video-Clip ihres am 08. Februar erscheinenden "Theatrical Masterpiece" Albums. Anhänger von POWERWOLF oder ORDEN OGAN sollten hier dringendst ein Ohr oder Auge riskieren. Youtube.

