THRESHOLD: Damian Wilson ist raus

Paukenschlag für alle Prog-Metal-Fans: Die britischen Genre-Helden THRESHOLD haben sich mit sofortiger Wirkung von Frontmann Damian Wilson getrennt. Der Abschied des Sängers erfolgte dabei unfreiwillig, denn der Rest der Band hat sich dazu entschieden, mit Glynn Morgan, der bereits von 1994 bis 1996 Mitglied der Band war, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Der Entschluss darf durchaus als mutig bezeichnet werden, denn mit Wilson hinter dem Mikrofon erlebten die Prog-Metaller gerade mit den letzten beiden Alben "For The Journey" und "March Of Progress" einen deutlichen Anstieg ihrer Popularität.