SAINT VITUS kommt auf Europatour

Wenn die Bäume ausschlagen und die Knospen sprießen, wenn die Sonne brennt und die Vögel zwitschern... dann braucht der echte Metaller mal wieder dringend eine Lektion in Schwere, Untergangsstimmung und - Doom! Die Ur-Doomer von SAINT VITUS beehren uns im Mai für einige Termine vor allem in Deutschland. Also, nichts wie hin!

08. April, Berlin - Desertfest

02. Mai, Oberhausen - Helvete Metal Club

03. Mai, Wiesbaden - Schlachthof

04. Mai, München - Backstage

05. Mai, Schaffhausen -) Kammgarn

07. Mai, Haarlem - Patronaat

10. Mai, Hamburg - Hafenklang

11. Mai, Aarhus - VoxHall

Zusätzlich wird es noch einen Festivalauftritt in Frankreich geben:

08. September Torcy (Frankreich) - Fall of Summer Festival

Quelle: Season Of Mist Redakteur: Frank Jaeger Tags: saint vitus