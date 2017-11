THRESHOLD kommt auf Tour und bringt DAMNATION ANGELS und DAY SIX mit

Die Briten haben uns allemit ihrem Doppeldecker "Legends Of The Shire" ziemlich umgehauen. Jetzt dürfen sie beweisen, dass sie mit den neuen, alten Sänger Glynn Morgan auch live so gut sind wie zuvor. Dabei werden gleich zwei Vorbands mit von der Partie sein, nämlich DAMNATION ANGELS und DAY SIX. Hier kommen erstmal die Tourdaten, danach gibt es drei Hörproben der Bands:

28.11.2017 Weert (Bosuil)

29.11.2017 Hamburg (Markthalle)

30.11.2017 Berlin (Lido)

01.12.2017 Aschaffenburg (Colos Saal)

02.12.2017 München (Feierwerk)

03.12.2017 Pratteln (Z7)

05.12.2017 Stuttgart (Club Cann)

06.12.2017 Hannover (Musikzentrum)

07.12.2017 Kortrijk (De Kreun)

08.12.2017 Essen (Turock)

09.12.2017 Zoetermeer (Boerderij)

10.12.2017 London (O2 Islington Academy)

Und jetzt Musik Wir fangen mit dem Headliner an, hier ist 'Small Dark Lines' von THRESHOLD: Youtube.

Nun zu den Vorbands. Hier ist 'Pride (The Warrior's Way)' von DAMNATION ANGELS: Youtube.

und DAY SIX hat auch eine musikalische Hörprobe vorbereitet. Hier ist 'Massive Glacial Walls': Youtube.

Tickets gibt es im Nuclear Blast Shop.