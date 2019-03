THRUST - Liveclip vom Up The Hammers

Die US-Metaller THRUST haben ihren Klassiker 'Posers Will Die' vom 1984er Debütalbum "Fist Held High" beim "Up The Hammers"-Festival in der griechischen Hauptstadt Athen live aufgenommen und als Videoclip veröffentlicht, den ihr auf YouTube bestaunen könnt.

Line-Up:

Eric Claro – Gesang

Ron Cooke – Gitarre

Ray Gervais – Bass

Joe Rezendes – Drums

Angel Rodriguez – Gitarre









https://www.youtube.com/watch?v=u4aIoyCdjek