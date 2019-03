Via Pure Steel Records wurde nun ein Live-Video der US-Metaller THRUST, welches beim "Up The Hammers Festival" aufgenommen wurde, veröffentlicht. Der Titel 'Posers Will Die' stammt vom 1984er "Fist Held High" Album. Youtube.

