RAGE OF LIGHT wünscht sich 'Away With You'

Huch, als ich das Lied erstmals hörte, hab ichmich ob der Heimorgel-Keyboards irgendwie in die Achtziger versetzt gefühlt. Hört mal: Youtube.

Seltsam, oder? Aber dann muss wieder einer Grölen, das ist ja bei Napalm gerade angesagt, wie es scheint. Das Label entfernt sich immer weiter von meinem Musikgeschmack, aber ich muss das ja nicht mögen. Das am 29. März erscheinende Album "Imploder" wird folgende Lieder enthalten:

1. Light

2. Enraged

3. Fallen

4. I Can, I Will

5. Away With You

6. In The Shadow

7. Battlefront

8. Imploder

9. Mechanicals

10. Nothingness