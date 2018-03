THRUST bringt

Die US Amerikaner legen nach. Das neue, dritte reguläre Album, wenn man die Demo-Compilation nicht mitzählt, soll uns am 27. April über Pure Steel ereilen. Hier ist die Trackliste:

1. Deceiver

2. Immortal

3. Kill Or Be Killed

4. Sorceress

5. Shadow Of The Cross

6. Blood King

7. Possessed

8. Feel The Pain

9. End Of Time

10. One Step From The Grave

Zu hören gibt es noch nichts, aber die Pure Steelers werden das bestimmt in Kürze nachholen.