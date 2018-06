THRUST in Kürze auch auf Vinyl

"Harvest Of Souls" ist zwar als CD bereits seit April erhältlich, aber für Vinylfreunde wird das Album am 27.Juli auch als Schallplatte erscheinen und diese Trackliste haben:

Seite A

1. Deceiver

2. Immortal

3. Kill Or Be Killed

4. Sorceress

5. Shadow Of The Cross

Seite B

6. Blood King

7. Possessed

8. Feel The Pain

9. End Of Time

10. One Step From The Grave

Vorbestellungen werden im Pure Steel Shop am 13. Juli entgegen genommen.