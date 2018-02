THUNDER: Neues Video zu 'Backstreet Symphony'

Am 23. März wird das neue Live-Album der Briten mit dem Namen "Stage" bei Earmusic erscheinen. Hier ist ein Auszug daraus, nämlich der Klassiker 'Backstreet Symphony': Youtube.

Das Album wird in folgenden Versionen und Tracklisten erscheinen:

3fach Vinyl:

Side A: 1. No One Gets Out Alive / 2. The Enemy Inside / 3. River Of Pain / 4. Resurrection Day

Side B: 1. Right From The Start / 2. Backstreet Symphony / 3. Higher Ground

Side C: 1. In Another Life / 2. The Thing I Want / 3. Don't Wait For Me

Side D: 1. Rip It Up / 2. Love Walked In / 3. I Love You More Than Rock 'n' Roll

Side E: 1. Wonder Days / 2. She Likes The Cocaine

Side F: 1. Dirty Love

* Vinyl comes with digital download code *

Blu-ray oder DVD:

Blu-Ra: 1. No One Gets Out Alive / 2. The Enemy Inside / 3. River Of Pain / 4. Resurrection Day / 5. Right From The Start / 6. Backstreet Symphony / 7. Higher Ground / 8. In Another Life / 9. The Thing I Want / 10. Don't Wait For Me / 11. Rip It Up / 12. Love Walked In / 13. I Love You More Than Rock 'n' Roll / 14. Wonder Days / 15. She Likes The Cocaine / 16. Dirty Love

Blu-Ray Bonus Content: The Bus Interviews : 1. Ripping Up The Wonder / 2. Themes / 3. Recording The Album / 4. Call The Cops! / 5. Thunderous Momentum / 6. The Show / 7. Evolution & Future

Doppel-CD + DVD oder Blu-ray:

CD 1: 1. No One Gets Out Alive / 2. The Enemy Inside / 3. River Of Pain / 4. Resurrection Day / 5. Right From The Start / 6. Backstreet Symphony / 7. Higher Ground / 8. In Another Life

CD 2: 1. The Thing I Want / 2. Don't Wait For Me / 3. Rip It Up / 4. Love Walked In / 5. I Love You More Than Rock 'n' Roll / 6. Wonder Days / 7. She Likes The Cocaine / 8. Dirty Love

Super Video Box:

Blu-Ray : 1. No One Gets Out Alive / 2. The Enemy Inside / 3. River Of Pain / 4. Resurrection Day / 5. Right From The Start / 6. Backstreet Symphony / 7. Higher Ground / 8. In Another Life / 9. The Thing I Want / 10. Don't Wait For Me / 11. Rip It Up / 12. Love Walked In / 13. I Love You More Than Rock 'n' Roll / 14. Wonder Days / 15. She Likes The Cocaine / 16. Dirty Love

Blu-Ray Bonus Content: The Bus Interviews : 1. Ripping Up The Wonder / 2. Themes / 3. Recording The Album / 4. Call The Cops! / 5. Thunderous Momentum / 6. The Show / 7. Evolution & Future

DVD *Super Box Set Only* : Live At The 100 Club 1. Wonder Days / 2. Black Water / 3. River of Pain / 4. Chasing Shadows / 5. Broken / 6. The Devil Made Me Do It / 7. Backstreet Symphony / 8. I'll Be Waiting / 9. Resurrection Day / 10. The Thing I Want / 11. Love Walked In / 12. I Love You More Than Rock ‘n' Roll / 13. The Rocker /14. Dirty Love

29 Minutes Later : 1. Stand Up / 2. Resurrection Day / 3. Black Water / 4. Don't Say That / 5. River of Pain / 6. Backstreet Symphony

A Difficult Day In January : Thunder In London – The Documentary

2 x CD + Blu-Ray + The Chameleon Session CD + 29 Minutes Later CD:

Gleicher Inhalt wie Doppel-CD+DVD oder Blu-ray und zusätzlich:

The Chameleon Sessions CD : Acoustic : 1. Black Water / 2. Low Life In High Places / 3. The Enemy Inside / 4. Heartbreak Hurricane / Electric : 5. Wonder Days / 6. Backstreet Symphony / 7. In Another Life / 8. No One Gets Out Alive / 9. Rip It Up

29 Minutes Later CD : 1. Stand Up / 2. Resurrection Day / 3. Black Water / 4. Don't Say That / 5. River of Pain / 6. Backstreet Symphony

Die Band nimmt bereits Vorbestellungen an. Auf dieser Seite sieht man auch Abbildungen der Pakete, und wenn man hier bestellt, sind selbige auch teilweise signiert: Thunderonline.com.