THY ART IS MURDER zeigt die 'Death Squad Anthem'!

Die australische Deathcore-Band THY ART IS MURDER wird am 26.07.2019 das neue Album "Human Target" via Nuclear Blast veröffentlichen.

Schaut euch hier das Video zum neuen Track 'Death Squad Anthem' an:

https://www.youtube.com/watch?v=uw_qPfgTxuI

Die Tracklist von "Human Target" sieht so aus:

01. Human Target

02. New Gods

03. Death Squad Anthem

04. Make America Hate Again

05. Eternal Suffering

06. Welcome Oblivion

07. Atonement

08. Voyeurs Into Death

09. Eye For An Eye

10. Chemical Christ