THE AGONIST mit neuem Album und Video!

Die Kanadier von THE AGONIST (die Ex-Band von ARCH ENEMYs Alissa White Gluz) wird am 20.09.2019 das neue Album "Orphans" veröffentlichen.

Schaut euch hier das Video zum neuen Track 'In Vertigo' an:

https://www.youtube.com/watch?v=r85VW3y_T8I

Die Tracklist von "Orphans" liest sich wie folgt:

01. In Vertigo

02. As One We Survive

03. The Gift of Silence

04. Blood as My Guide

05. Mr. Cold

06. Dust to Dust

07. A Devil Made Me Do It

08. The Killing I

09. Orphans

10. Burn it All Down