TIM BOWNESS mit neuem Video

"Flowers At The Scene" wird das fünfte Album des englischen Sängers und Komponisten heißen. Das Lied 'Borderline' gibt einen ersten Eindruck: Youtube.

Auf dem Album sind auch zahlreiche Gäste zu hören wie Peter Hammill (VAN DER GRAAF GENERATOR, Andy Partridge (XTC), Kevin Godley (10CC), Colin Edwin(PORCUPINE TREE), Jim Matheos (FATES WARNING/OSI), David Longdon (BIG BIG TRAIN), Ko-Produzent Brian Hulse (PLENTY), der Australische Trumpeter Ian Dixon und die Schlagzeuger Tom Atherton und Dylan Howe zu hören.

Das Album wurde von no-man produziert, von Steven Wilson (PORCUPINE TREE) abgemischt und von Steve Kitch (THE PINEAPPLE THIEF) gemastert. Hier ist die gesamte Trackliste:

1) I Go Deeper (4.15)

2) The Train That Pulled Away (4.04)

3) Rainmark (4.15)

4) Not Married Anymore (3.30)

5) Flowers At The Scene (3.04)

6) It’s The World (3.03)

7) Borderline (3.45)

8) Ghostlike (5.08)

9) The War On Me (3.47)

10) Killing To Survive (3.59)

11) What Lies Here (4.00)

Das Album wird am 1. März als CD, LP+CD und digital erscheinen.