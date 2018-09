TOKYO BLADE: Neues Album, neues Video

Am 21.09.2018 kommt über Cadiz Music Ltd. (Soulfood) eine neue Scheibe der britischen NWoBHM-Veteranen TOKYO BLADE in die Läden. "Unbroken" ist das zehnte Studioalbum der Band aus Salisbury und der Nachfolger des vor sieben Jahren erschienenen Werkes "Thousand Men Strong", auf welchem die Band von ihrem damaligen deutschen Sänger Nicolaj Ruhnow verstärkt worden war. Inzwischen ist Originalsänger Alan Marsh zum Quintett zurück gekehrt und nach zwanzig Jahren zum ersten Mal seit dem 1998er-Werk "Pumphouse" wieder auf einem Studioalbum der Band zu hören.



Ein vorab veröffentlichtes Video zum neuen Song "Black Water" könnt ihr nachfolgend schon einmal begutachten oder auf YouTube anschauen:





