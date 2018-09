ECHO & THE BUNNYMEN: Neues Album

Nach gut vier Jahren seit der letzten Veröffentlichung der britischen Wave-Pop-Band ECHO & THE BUNNYMEN erscheint am 05.10.2018 das neues Album "The Stars, The Oceans & The Moon".



Das zwölfte Album enthält dreizehn Stücke. Dabei gibt es modernisierte Versionen von 'The Killing Moon', 'Nothing Lasts Forever' oder 'Rescue'. Die Stücke wurden völlig neu aufgenommen und um diverse Elemente wie Synthesizer und Streicher ergänzt. Als Bonus sind mit 'The Somnambulist' und 'How Far?' zwei neue Stücke zu finden.



Neben den üblichen Formaten auf CD und als Download werden zusätzlich auch Kassette sowie verschiedenen limitierten Vinyl-Editionen zu haben sein



Am 31. Oktober 2018 spielt die Band im Admiralspalast in Berlin.

Die Tracklist liest sich so:

Bring On The Dancing Horses

The Somnambulist

Nothing Lasts Forever

Lips Like Sugar

Rescue

Rust

Angels & Devils

Bedbugs & Ballyhoo

Zimbo

Stars Are Stars

Seven Seas

Ocean Rain

The Cutter

How Far?

The Killing Moon