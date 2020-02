TOMAHAWK: drittes Projekt des Mike Patton wiederbelebt

Herrn Patton sticht gerade der Hafer. Nachdem einige Auftritte von FAITH NO MORE bestätigt wurden, MR. BUNGLE ebenfalls gerade wieder sein Unwesen treibt, ist nun auch noch durchgesickert, dass TOMAHAWK wieder an neuem Material zum Nachfolger von "Oddfellows" aus dem Jahre 2013 arbeitet.

Das verkündete zumindest jetzt Gitarrist Duane Denison, der hauptberuflich bei THE JESUS LIZARD die Klampfe hält. Zu TOMAHAWK gehören neben Patton auch noch John Stainer (BATTLES, HELMET) und Trevor Dunn (MR.BUNGLE).