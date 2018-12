TOMORROW'S OUTLOOK präsentiert uns heute schon das stimmungsvolle Artwork ihres im nächsten Jahr erscheinenden neuen Albums. "Black Waves", so der vielversprechende Albumtitel, stellt bereits die dritte Veröffentlichung der umtriebigen Norweger dar. Hier gelangt ihr nochmals zum Review ihrer immer noch aktuellen Scheibe "A Voice Unheard", die mich doch sehr zu begeistern wusste und auch in meinem Jahrespoll einen sicheren Platz einnehmen wird. Um sich ein eigenes Bild von TOMORROW'S OUTLOOK zu verschaffen, eignet sich folgendes Audio-Video mit Ralf "The Metalgod" Scheepers am Gesang. Youtube.

Hier könnt ihr das großartige Artwork ansehen.

