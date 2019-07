Der Bluesrocker, der früher als Sänger bei CINDERELLA tätig war, hat für den 13.09.2019 ein neues Album angekündigt. "Rise" wird es heißen und im ersten Lebenszeichen 'The Death Of Me' setzt sich der Mann intensiver mit seinem Ableben auseinander. Auch eine Art der Verarbeitung.

Quelle: Loudwire Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: tom keifer neues album cinderella blues hardrock september 2019