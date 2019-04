TORIAN ist 'Unbowed, Unbend, Unbroken'

Das Album "God Of Storms" ist bereits im letzten November erschienen, aber jetzt gibt es mit 'Unbowed, Unbend, Unbroken' ein neues Video zu dem Werk: Youtube.

TORIAN wird auch hier live zu sehen sein:

May 3 Bremen (GER) - Meisenfrei / supporting Mob Rules

May 18 Bergisch Gladbach (GER) - UFO (Bergisch Metal Fest)

May 25 Kamen (GER) - Postpark (Metal Force Attack Festival)