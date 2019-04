THENIGHTTIMEPROJECT: Single 'Embers' zum neuen Album

Das schwedische Prog-Rock-Metal-Quartett THENIGHTTIMEPROJECT wird am 28. Juni 2019 über Debemur Morti Productions das neue Album "Pale Season" veröffentlichen. Daraus präsentiert die Band jetzt die Single 'Embers' .



Das Frontcover stammt von Denis Forka, gemastert wurde unter der Leitung von Tony Lindgren in den Fascination Street Studios. Die im Jahr 2010 gegründete Band besteht aus Fredrik und Mattias Norrman (ex-KATATONIA, OCTOBER TIDE), Alexander Backlund und Jonas Sköld (LETTERS FROM THE COLONY).



Die Tracklist liest sich so:

1. Hound

2. Rotting Eden

3. Binary

4. Final Light

5. Embers

6. Pale Season

7. Anti Meridian

8. Signals In The Sky

9. Meridian

