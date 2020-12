TOTO - Soloalben von Lukather & Williams

Es gibt Neuigkeiten aus dem TOTO-Lager. Steve Lukather und Sänger Joseph Williams werden am 26. Februar 2021 über The Players Club /Mascot Label Group jeweils ihre neuen Soloalben veröffentlichen. Beide Künstler haben zudem Beiträge zum Album des jeweils anderen geleistet.



Am 20. August bereits präsentierte das Label RUN TO ME Lukathers Song 'I Found The Sun Again'. Ein paar Wochen später folgt nun Williams mit dem Song 'Never Saw You Coming'aus seinem Album "Denizen Tenant".





Williams über den Song: "Never Saw You Coming" ist meine erste Gelegenheit seit langem, meinen wahren Sound zu zeigen. Obwohl mein Album einfach nur eine Sammlung von Songs ist, zeigt dieser Track was man vom Album zu erwarten hat. Außerdem dachte ich, es wäre an der Zeit für einen coolen, sexy Song über den Tod! Viel Spaß..."



Das Soloalbum von Steve Lukather mit dem Titel "I Found The Sun Again" wurde von Ken Freeman mit produziert und abgemischt. Auf dem Album sind viele Musiker zu hören, die Steve Lukather in seiner Karriere begleitet haben. Zu nennen wären der Schlagzeuger Greg Bissonette, der Keyboarder Jeff Babko und die Bassisten Jorgen Carlsson und John Pierce.