TOWN TUNDRA behauptet:

Das passt ja musikalisch zum Namen, dass die russischen Death Metaller jetzt im Vertrieb bei Wormholedeath sind. Die Scheibe wird am 17. November erscheinen und folgende Lieder enthalten:

01. Anti-Psalm .21

02. Senseless and Merciless

03. Wit From Woe

04. Jack Of Spades (Fuck & Chic)

05. Misanthropy Never Fails

06. Ill Itch (Sick Of Revolutions)

07. Wolves Of Shame

08. The Last Rome

09. Hell Bleeds With Oil

10. Humiliating And Insulting

Jetzt wollen wir aber auch mal hören, wie die Burschen klingen, die doch einen eher ungewöhnlichen Bandnamen gewählt haben. Hier ist 'Wit From Woe': Youtube.

Kraftvoll, mit einem eher derben Shouter, und dann - huch, Klargesang und ein Träller-Refrain. Interessant.