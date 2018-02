TRANCE: Mit neuem Sänger auf Tour mit ANVIL

Reichlich Neues gibt es aus dem Lager der Hard Rock-Institution aus der Pfalz: TRANCE wird demnächst mit ANVIL auf Tournee gehen und dabei einen neuen Sänger vorstellen: den kurzzeitigen VICIOUS RUMORS-Shouter Nick Holleman.

Nicht nur am Mikro, auch hinter der Schießbude gibt es für die anstehenden Gastspielreise eine Änderung zu vermelden: Original-Drummer Jürgen Baum (der von 1982 ("Break Out") bis in die 90er Jahre hinein ("Boulevard Of Broken Dreams") bei TRANCE mitgewirkt hatte, wird den bei MANILLA ROAD unabkömmlichen "Neudi" vertreten, der erst für die Konzerte in Deutschland und Dänemark zur Verfügung steht.

Zudem dürfen sich Fans auf die nächste Ausgabe der Re-Release-Serie freuen, denn demnächst geht diese mit dem 1993er Output "Boulevard Of Broken Dreams" sowie dem als "Lost Album" der Formation geltenden "Die Hard" in die nächste Runde.

Dass Gitarrist Markus Berger im Moment mit dem Schreiben neuer Songs beschäftigt ist um einen Nachfolger für "The Loser Strikes Back" in die Läden zu wuchten, passt zum Abschluss ganz gut zum momentan offenbar wieder mächtig motivierten Line-Up.

Wer TRANCE mit ANVIL sehen möchte, hat an folgenden Orten die Möglichkeit dazu:

24.02. B-Kortrijk, De Kreun

25.02. F-Paris, Le Trabendo

27.02. F-Colmar, Grillen

01.03. E-Irun, Sala Tunk

02.03. E-Madrid, MON

03.03. E-Valencia, Paberse Club

04.03. E-Barcelona, Sala Boveda

07.03. I-Rom, Jailbreak

08.03. I-Prato, Exenzia

09.03. I-San Dona Di Piave, Revolver

10.03. I-Rovellasca, Dedolor

13.03. CH-Solothurn, Kofmehl

14.03. DE-München, Backstage

15.03. DE-Essen, Turock

16.03. DE-Mannheim, 7er Club

17.03. DE-Münster, Sputnikhalle

18.03. DE-Berlin, Musik & Frieden

20.03. DE-Flensburg, Roxy

21.03. DK-Kopenhagen, Beta