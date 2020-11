TRANSATLANTIC kündigt neues Album

Die Prog-Supergroup TRANSATLANTIC hat für den 05.02.2021 das neue Album "The Absolute Universe" via InsideOutMusic angekündigt. Dafür hat sich die Band was ganz Besonderes einfallen lassen und zwar wird es zwei unterschiedliche Versionen des Albums geben: "The Ultimate Universe: The Breath Of Life (Abridged Version)" hat 60 Minuten Spielzeit und "The Ultimate Universe: Forevermore (Extended Version)" läuft mit 90 Minuten ins Ziel. Fans brauchen jedoch die "Ultimate Edition", die beide Varianten beinhaltet.

Schlagzeuger Mike Portnoy erklärt:

"Wir haben zwei Versionen dieses Albums. Es gibt eine 90-minütige Präsentation mit zwei CDs und eine einzige - das sind 60 Minuten. Die Einzel-CD ist jedoch NICHT nur eine bearbeitete Version der Doppel-CD. Sie enthalten jeweils alternative Versionen und in einigen Fällen sogar neue Aufnahmen. Wir haben frische Texte geschrieben und auf den Einzel-CD-Versionen singen andere Leute als auf der Doppel-CD. Einige der Songtitel wurden ebenfalls geändert, während andere möglicherweise gleich bleiben, aber kompositorisch wurde das, was man hört, geändert. Man muss anerkennen, dass das, was wir getan haben, einzigartig ist. Wir haben die Songs überarbeitet, um die beiden Versionen unterschiedlich zu machen."

Einen Trailer gibt's auch bereits:

https://www.youtube.com/watch?v=g4Ln98PtgZI

