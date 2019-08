TRANSPORT LEAGUE besingt den 'Dawn Of Lucifer'!

In unserem August-Soundcheck belegt TRANSPORT LEAGUE mit "A Million Volt Scream" (VÖ 30.08.2019) einen guten 9. Platz. Schaut euch hier zum Track 'Dawn Of Lucifer' das neue Video an:

https://www.youtube.com/watch?v=jdh61oov8zs

Die Tracklist von "A Million Volt Scream":

01. A Million Volt Scream

02. 1200 Goddamned

03. Monster Human

04. Dawn Of Lucifer

05. Vultures

06. Vanished Empire

07. Facedown Bondage

08. Slave In Orbit

09. Creature Grunts

10. Rabid Horizon