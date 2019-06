TRAUMER: Weitere Details zum neuen Album

Am 05.07.2019 wird das dritte Studioalbum der brasilianischen Melodic-Metal-Band TRAUMER via ROAR / Soulfood erscheinen. Es trägt den Namen "History".



Neben dem Titeltrack 'History' wurde nun auch die Tracklist veröffentlicht.



Diese liest sich so:



1. Prelude to Infinity

2. History

3. Lullaby

4. Guardians of Time

5. The Land of Rising Sun

6. Innocence

7. Lonely Rain

8. Revolution Has Begun

9. Seize the Day

10. Turn Back the Night

11. Thousand Tears

12. Learn to Fly (Bonus Track)

